Herbert Grönemeyer und "Männer" - ein Song von 1984, der inzwischen Kult ist. Grönemeyer stellt sich die Frage: "Wann ist ein Mann ein Mann?" Die Frage geben wir weiter an Tobias Bohnet vom Männernetzwerk in Dresden. Das ist ein Verein der vor allem Papas dabei unterstützt, das Mann-Sein so auszufüllen, wie sie es möchten und nicht, wie es die Gesellschaft vielleicht vorgibt.