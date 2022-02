Titel-Voting Das Sachsenradio sucht den beliebtesten Olympiahit aller Zeiten

Die ARD berichtet vom 4. bis 20. Februar von den XXIV. Olympischen Winterspielen in Peking. MDR SACHSEN feiert den Olympia-Auftakt mit einem Titel-Voting: Welcher Olympia-Song ist Ihnen am meisten im Ohr geblieben? Stimmen Sie ab!



Den Sieger-Titel des Votings spielen wir am Eröffnungstag der Olympischen Spiele am 4. Februar 2022 zwischen 16 und 17 Uhr in voller Länge im Sachsenradio. Schwelgen Sie mit uns in Erinnerungen.