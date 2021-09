Die Sachsen können wieder über ihr Lieblingswort in einem Voting abstimmen. Aus den zehn am meisten eingeschickten Wörtern klicken Sie einfach bis zum 30. September für Ihren Favoriten. Bereits zum 14. Mal werden die liebsten Wörter der Sachsen gewählt.



Neben dem Lieblingswort kommen auch das schönste und bedrohte Wort des Jahres zu Ehren. Zudem ist die Jury in diesem Jahr auch auf der Suche nach sächsischen Wörter rund um das Thema "Reise". Gewählt werden diese Wörter von der sächsischen Wortjury. Dazu gehören unter anderem der Schauspieler Tom Pauls, MDR SACHSEN-Moderator Andreas Berger sowie der Leipziger Sprachexperte Frank Berger. Gekürt wird das Sieger-Wort am 3. Oktober in der Staatsoperette Dresden.