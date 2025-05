Damit Sie jederzeit in gewohnter Qualität Ihr Sachsenradio hören können, müssen die Sendemasten von Zeit zu Zeit gewartet werden. Und genau das passiert jetzt im Frühjahr in Hoyerswerda.

Vom 12. bis 25. Mai 2025 kann es deshalb immer wieder passieren, dass MDR SACHSEN in der Bautzener Region und der Oberlausitz ausfällt, auch mehrere Stunden am Tag. Grund dafür ist die nötige Wartung der sogenannten Pardunen. Das sind die Abspannseile, mit denen der freistehende Sendemast in Hoyerswerda/Zeißig gehalten wird. Und die werden jetzt im Mai geprüft und in Ordnung gebracht.