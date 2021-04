Wie wird der April, Wetterbauer Uebel?

Erst ein schneereicher Winter, dann ein schöner, blumiger Frühling - Wetterbauer Rolf-Eckart Uebel ist bereits von der Frühlingssonne braun gebrannt und strahlt übers ganze Gesicht: "Ich fühle mich wohl. Die Sonne geht immer höher. Der Frühling lässt sich nicht mehr aufhalten. Ich bin optimistisch." Mit diesem guten Gedanken schaut er in seine Unterlagen und ist erst einmal froh, dass seine Schlechtwetterzone, die er für Ende März prognostiziert hat, 14 Tage früher war. "Das schlechte Wetter", so der Wetterbauer, "das haben wir abgegessen. Wenn es im April mal einen Schneeschauer macht, braucht keiner zu heulen."

Jetzt säen, im Herbst ernten: Grünkohl schmeckt auch als Salat gut. Bildrechte: Colourbox.de

"Es wird wechselhaft, es gibt mal einen Schauer in der ersten Woche", erzählt der Wetterbauer. In der zweiten Woche sagt der Wetterbeobachter schönes Wetter voraus, in der dritten Woche auch, in der vierten Woche ist es eher wechselhaft. "Der April ist der Frühling", sagt strahlend Rolf-Eckard Übel und erzählt von seinen Gartenplänen für die neue Saison: "Erbsen habe ich schon gesät, Bohnen, Mangold, Grünkohl kommen jetzt. Was viele nicht wissen, den Grünkohl kann man auch als Salat machen. Wenn der mit heißem Wasser überschüttet, also blanchiert ist, dann sind die Bitterstoffe raus und dann kann man den Grünkohl im Herbst als Salat essen."