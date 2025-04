Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

Prognose Wetterbauer Uebel: So wird der April 2025

In den oberen Lagen gab es in den letzten Tagen noch Schnee. Die Nächte sind kalt. Manja Kraus hat bei Wetterbauer Rolf-Eckart Uebel nachgefragt, wann sich der Frühling denn nun so richtig einstellt.