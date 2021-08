In der ersten Woche sieht Wetterbauer Rolf-Eckhardt Uebel viel Nebel: "Wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Nächte werden schon kühler. Der Wald ist warm. Es fängt an zu dampfen. Es kommt Nebel."

Wenn die Luftfeuchtigkeit dann weg ist, raus aus dem Boden, dann wird es in der zweiten Augustwoche heiß. In der dritten Woche bleibt die Hitze bestehen, aber es gibt zunehmende Gewitterneigung. Dann normalisiert sich das Wetter in der letzten Woche. Es wird wechselhaft und es gibt leichte Niederschläge. "Aber es bleibt warm", so der Wetterbauer.