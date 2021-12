Nach den Aufzeichnungen von Wetterbauer Rolf-Eckart Uebel wird die erste Dezemberwoche mit einem bedeckten Himmel starten. Es gibt Nebel und Regenschauer. So wie der November in der letzten Woche geendet hat, so geht die erste Woche im Dezember weiter. "Dass es dabei natürlich ein bisschen kälter wird, ist logisch, denn es geht ja fast in Richtung Wintersonnenwende", so der Wetterbauer.