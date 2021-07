"Den Juli müssen wir erstmal beobachten", sagt der Wetterbauer, "wir sind jetzt in der Phase Siebenschläfer und so gestaltet sich ja dann der ganze Sommer. Vom 25. Juni bis 5. Juli sollen die Leute schauen, wie sich in den zehn Tagen das Wetter entwickelt. Denn so bleibt es in nächsten fünf bis sieben Wochen“.