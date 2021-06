Dürfte durch sein - die Schafskälte. Das sagt zumindest der Wetterbauer. Bildrechte: colourbox.com

Normalerweise kommt die Schafskälte erst vom 10. bis 20 Juni. Aber da der Wetterbauer im vergangenen Monat gesagt hat, die Eisheiligen sind 14 Tage früher, so muss logischerweise auch die Schafkälte zwei Wochen eher sein. "Das ist keine Mutmaßung, sondern das ist so", räumt Rolf-Eckart Uebel ein, "wir haben jetzt bereits die Schafskälte gehabt". Für den Wetterbeobachter ist das ein sehr gutes Zeichen, denn nun wird es langsam warm in Sachsen und wir verfallen nicht gleich in extremes Wetter.