Voriges Jahr gab es Ende April die Eisheiligen und Ende Mai, Anfang Juni bereits die Schafskälte, alles 14 Tage eher. Und so passt Wetterbauer Uebel auch seine Beobachtungen an. Er verschiebt seine Juni-Vorhersage einfach um zwei Wochen nach vorn.

Der Wetterbeobachter sieht in der ersten Juniwoche Regen und in der letzten Juniwoche schönes Wetter. Die Temperaturen werden immer weiter ansteigen. Aber die Sachsen müssten auch mit schweren Gewittern rechnen. Auch an den bevorstehen Pfingstfeiertagen. "Zu Pfingsten könnten schwere Gewitter durchaus möglich sein. Ich muss im Konjunktiv sprechen, bin ja kein Hellseher", sagt der Wetterexperte. Der Bauernkalender gebe es her, dass wir Regen bekämen. "Wenn es tatsächlich Richtung 30 Grad geht, dann wären örtlich schwere Gewitter möglich."