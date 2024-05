Wie wird der Mai, Wetterbauer, Uebel?

Wetterbauer Rolf-Eckhart Uebel hofft, dass der Kälteeinbruch die vorgezogenen Eisheiligen gewesen sein könnten. Die sind ja normalerweise am 11., 12. und 13. Mai. Die kalte Sophie folgt am 15. Mai. "Gute drei Wochen", so der Wetterbauer, "sind wir mit dem Wetter in diesem Jahr vorne weg." Die Eisheiligen könnten also Geschichte sein. Aber eine Beobachtung macht Rolf-Eckhart Uebel stutzig, die eben wiederum darauf hindeutet, dass die Nachtfröste noch nicht vorbei sind.