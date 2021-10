"Der November wird so, wie ein November eben ist: neblig, trüb, in den Bergen Sonne", blickt Wetterbauer Rolf-Eckart Uebel voraus. Er meint, wir müssten uns darauf einrichten, dass es ab der zweiten Novemberhälfte schon starken Raureif gibt. Das komme daher, dass immer noch viel Laub an den Bäumen hängt. "Laub und Reif sind schlimmer als Schnee", weiß Rolf-Eckart Uebel aus Erfahrung.

Nieselregen in Sicht

Schnee gibt es laut Wetterbauer Rolf-Eckhart Uebel jetzt im November noch nicht, dafür könnte es in der ersten Monatshälfte ein wenig nass von oben werden. "Das sind aber bloß Tropfen. Das ist kein Tiefdruckgebiet, sondern nur starker Nebel und leichter Nieselregen", so der Wetterbauer.

Gegen trüben Novemberblues hilft kunterbunte Kleidung. Bildrechte: Colourbox.de

Ab Mitte November: Hochdruckwetterlage

In der zweiten Novemberhälfte gibt es eine Hochdruckwetterlage. Nach den Aufzeichnungen von Wetterbauer Uebel kommt diese Wetterlage aus Südosten und das würde heißen, dass es tagsüber schön wird und die Berggipfel im Sonnenschein strahlen. In der Nacht könnte es bereits mäßige Fröste geben. "Es kann durchaus schon bis acht Grad minus gehen", sagt der Wetterbauer. Nach dem Schnee gefragt, vertröstet uns Rolf-Eckart Uebel. Er will erst ab dem 10. oder 11. November eine Schneeprognose wagen.

Wenn zum 11.11. die Gänse auf dem Eise stehen, zu Weihnachten die Gänse im Kote gehen. Bauernregel