Wie wird der Oktober, Wetterbauer Uebel?

Natürlich werkelt der Wetterbauer an jedem guten trockenen Tag in seinem kleinen Paradies, seinem Kleingarten. Auch mit 82 Jahren kommt bei Rolf-Eckart Uebel keine Langeweile auf.



Für uns macht er eine kurze Arbeitspause und zückt seine Wetterbeobachtungstabellen. Die besagen, Das Wasser bleibt uns erhalten, nur nicht mehr in der Masse.