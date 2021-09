Der Sommer 2021 ist ziemlich durchwachsen gewesen, oder? Wie schätzt der Wetterbauer die Wetterlage ein? "Immer das Positive sehen", sagt Rolf-Eckart Uebel augenzwinkernd. Er freut sich, dass der Wasserhaushalt wieder einigermaßen in Ordnung ist. "Mir ist dieses Jahr bedeutend lieber, als das vergangene, wo alles vertrocknet ist. So gesund sah der Wald noch nie aus", freut sich der Wetterbauer. Der Waldboden sei feucht, das Grün der Büsche und Bäume strahle.

"Wir haben so richtig voll den Altweibersommer", strahlt der Wetterbeobachter. In der ersten Monatshälfte erwartet er schönes, wechselhaftes Wetter. Mit Regenschauern müssten wir demnach in diesem Jahr immer rechnen, aber es werde mehr Sonne als Regen geben. In der dritten Septemberwoche kommt dann Tiefdruckeinfluss mit Nebel. "Es könnte durchaus möglich sein, dass in der dritten Septemberwoche schon erste Nachtfröste kommen", so der Wetterbauer, "und zum Ende des Monats kommt der große Witterungswechsel". Dann müsse Sachsen mit trüben, kalten Herbsttagen rechnen.