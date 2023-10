Der Arzt oder die Ärztin erkennen die Windpocken unkompliziert per Sichtbefund, da die Bläschen auf der Haut ein deutliches Erkennungsmerkmal sind. Die Behandlung hängt vom Schweregrad und dem daraus resultierenden Verlauf ab, betont Melanie Ahaus: "Wenn es sich nur um die klassischen Windpocken handelt mit diesem typischen Bläschen, dann verschreibt der Arzt in der Regel Lotionen, die man auf die Haut auftragen kann."

Empfohlen werden bei sehr schweren Verläufen auch Badezusätze, erzählt die Ärztin. Darin kann man die Kinder baden und danach die Lotion auftragen. Gegen starken Juckreiz kann man Anti-Juckreiz-Mittel geben, wie z.B. Cetirizin oder Fenistil, die Klassiker. Das reiche in der Regel aus.

Kommt Fieber hinzu, sollte das nicht sofort mit Medikamenten gesenkt werden, da der Körper mit der erhöhten Temperatur selbst gegen die Viren ankämpft, so die Kinderärztin.

Windpocken sind eine meldepflichtige Erkrankung, der Arzt muss sie dem Gesundheitsamt melden. Wer einmal eine Windpockenerkrankung durchgemacht hat oder geimpft ist, muss sich weniger um mögliche Komplikationen sorgen, so die Ärztin: "Heutzutage sehen wir durch die Impfung kaum noch schwere Verläufe. Früher haben wir sehr viele schwere Verläufe gesehen."

Die stark juckenden Bläschen sorgen bei einigen Erkrankten im Nachhinein für unschöne Narben durch das Kratzen auf der Haut. Ungeimpft können diverse Spätfolgen auftreten, gibt Melanie Ahaus zu bedenken. "Neurologische Spätfolgen können auftreten, dass die Patienten zum Beispiel Gangunsicherheiten haben, dass man Koordinationsstörungen hat, Sprachprobleme." Die Krankheit können viele Komplikationen verursachen, so die Ärztin.

Windpocken treten meist in der kalten Jahreszeit auf. Besonders anfällig für diese Erreger sind Menschen mit Hautproblemen wie zum Beispiel Neurodermitis. Durch kleinste offene Wunde können die Viren einfacher in den Blutkreislauf gelangen.



Kleinkinder oder Ältere haben ein schwächeres Immunsystem und sind deshalb häufiger davon betroffen. Sie sollten sich unbedingt von an Windpocken Erkrankten fernhalten, um schwere Verläufe der Infektion zu verhindern.