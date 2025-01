Nicos Ahlgrimm löst den Zauberwürfel sogar in unter acht Sekunden, ganz genau in 7,8 Sekunden. Der Leipziger nimmt damit an Meisterschaften teil, wo sich die Zauberwürfel-Elite trifft. Das Lösen so eines Würfels ist gar nicht so schwer, hat der Zauberwürfel-Experte bei MDR SACHSEN verraten. Das allerdings schnell hinzubekommen, erfordert jahrelanges Training.