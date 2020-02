Am Ende ist noch Platz für Glück

Stichwort: Palliativ-Medizin für Kinder, Beispiel Halle Das Netz zur Palliativbetreuung von Kindern ist nicht so dicht gespannt wie das für Erwachsene - vor allem weil es vergleichsweise wenige Fälle gibt. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin spricht von 100 ambulanten und zwölf stationären Kinderhospizen in Deutschland. Zusätzlich gibt es ca. 15 spezialisierte mobile Teams, bestehend aus Ärzten, Schwestern und psychosozialen Betreuern.



Eines dieser Teams ist das Kinder-Palliativ-Team Clara am Universitätsklinikum in Halle. Benannt wurde es nach seiner ersten Patientin. Dr. Toralf Bernig leitet das Team Clara. Er beschreibt, wie schwer und wie komplex das noch relativ neue Feld der Kinder-Palliativmedizin ist: Viele Studien über die Wirksamkeit und Dosierung von Medikamenten sind nur an Erwachsenen durchgeführt worden - Medikamente oft gar nicht für Kinder zugelassen. Viele der Krankheiten sind so selten, dass man kaum Erfahrungen über die Verläufe hat, sagt Dr. Toralf Bernig: "Man muss sehr vorausschauend überlegen, was passieren könnte, damit man dem Patienten und der Familie etwas an die Hand geben kann, was sie machen sollen."