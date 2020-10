"Da laufe ich auf den Händen. Das war typisch, denn richtig gehen konnte ich nicht. Und da hatte ich nur einen Stock und dann diese Schienen hier" – Klaus Brünjes blickt zurück in seine Kindheitstage in den Rotenburger Anstalten. Auf Filmmaterial aus den 1960er-Jahren sieht man den Jungen beim Sport. Richtig laufen konnte er nicht, weil er im Alter von zwei Jahren an Kinderlähmung erkrankt war. 1963 kam er als sogenannter "Krüppel" in die Heil- und Pflegeeinrichtung der Inneren Mission, eine der größten in Niedersachsen. Seine Eltern konnten sich nicht um ihn kümmern: "Niemand wollte mich haben. Aufgrund meiner Behinderung durfte ich nicht im normalen Kinderheim bleiben." Auch der Besuch einer regulären Schule war ihm verwehrt. So wuchs Klaus Brünjes in den Rotenburger Anstalten auf und blieb sein Leben lang. Heute ist er 62 Jahre alt.

Wegen einer Gehbehinderung in die Anstalten

Bereits seit Mitte der 1950er-Jahre lebten mehr als 1.200 Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen in den Rotenburger Anstalten, die abgeschottet war von der Außenwelt und sich größtenteils selbst versorgte.



Klaus Brünjes landete zunächst auf Station 1-7. Dort waren 51 schwer-geistig behinderte Kinder auf engstem Raum untergebracht, wie er sich erinnert:

Es waren zu viele Kinder auf einem Haufen. Da war die Enge, es war laut. Viele schrien, weil sie Angst hatten, weil sie Schmerzen hatten. Ich habe mich dann immer auf den Flur verzogen. Klaus Brünjes

Betreut wurden die Kinder von Diakonissen, den sogenannten Schwestern und anderen Erzieherinnen. Halt und Kraft gab ihm die Stationsschwester Grete Martin, sagt Klaus Brünjes: "Für uns war die Stationsschwester die Mutter und sie war immer da. Es sei denn, sie war krank oder im Urlaub. Sie war der Strohhalm."



Schwester Grete half Klaus durch eine Kindheit mit vielen Entbehrungen. Das prägt ihn bis heute.

Zusammengeschlagen auf der Jugendstation

Doch mit 12 Jahren musste Klaus Brünjes von der Kinder- auf die Jugendstation wechseln. Danach war alles anders: "Ich musste am Tisch gerade sitzen, kein Ton. In der Mittagspause hieß es: Kopf auf den Tisch von 13 Uhr bis halb drei. Wenn du Kopf doch gehoben hast, gab es was mit dem Knüppel. Wir hatten auch eine Nachtwache, die sehr gewalttätig war. Das habe ich gleich am ersten Abend mitgekriegt.

Ich selber war auch einmal das Opfer. Und das war dann ganz komisch: Der hat mich erst zusammengehauen und ich lag da. Dann ist er zurückgekommen und saß heulend auf meinem Bett. Klaus Brünjes

Gewalttätige Erzieher, Kollektivstrafen, Medikamentenmissbrauch – all das begegnete Klaus Brünjes in den Rotenburger Anstalten, neben "Menschen, die sich wirklich Mühe gegeben haben". Kaum leichter zu ertragen waren die Tristesse und der Mangel an Möglichkeiten, sich individuell zu entfalten.

Stiftung Anerkennung und Hilfe leistet Entschädigung

Nach Prüfung von Unterlagen und einem persönlichen Gespräch hält die Stiftung 9.000 Euro für betroffene Menschen bereit. Geld, das ganz individuell und selbstbestimmt genutzt werden könne, betont Monse:



"Wir führen sie am Ende des Gesprächs hin auf diese Bedürfnisse. Die Menschen, die hier zu uns kommen, haben oft nicht gelernt, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. So enden die Gespräche immer sehr hell und zukunftsgerichtet." Bis Ende des Jahres seien noch Anträge möglich.