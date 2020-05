Dranbleiben ... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

1988 stellt man die Erkrankung fest, dann kommt auch noch die Wende. Gegen den Rat seines damaligen Arztes geht Phil Hubbe seinen Weg weiter. Aus der Not eine Tugend machen, das scheint sein Motto. So wagt er sich als erster in Deutschland mit seinem schwarzen Humor an ein Tabu-Thema: Karikaturen über Menschen mit Behinderungen.