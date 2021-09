Cheforganisator Brändel freut sich über "Heimspiel"

André Brändel, Chef des Organisationsstabes Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Brändel ist in Dresden aufgewachsen. Er war Torhüter bei Rotation Dresden, in einem Club von Hörenden. Er sieht sich selbst als Vermittler. Seit sechs Jahren arbeitet der 47-Jährige für den Gehörlosen-Sportverband in Köln. 2015 bewarb sich der Dresdner Gehörlosen-Sportverein 1920 e.V. (DGSV) aus Anlass seines 100. Gründungsjubiläums 2020 um die Ausrichtung des 25. Deutschen Gehörlosensportfestes. Als Chef des Organisationsstabes kehrte Brändel in seine Heimatstadt zurück – und brauchte in Zeiten der Pandemie Durchhaltevermögen. Bis es dann Ende August klappte, auch wenn dann nicht mehr mit den urspünglich erwarteten mehr als 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu rechnen war.

Ich bin hier aufgewachsen. Dass das 25. Deutsche Gehörlosensportfest in meiner Heimatstadt Dresden stattfinden kann, macht mich stolz. André Brändel Cheforganisator

Ehrenamtliches Engagement, Ehrengast Katarina Witt

Fast 200 Menschen haben ehrenamtlich gearbeitet, um das Fest auf die Beine zu stellen. Neun Austragungsstätten standen den Sportlerinnen und Sportlern in Dresden offen, die Stadt gewährte einen Nachlass bei den Mieten, der Freistaat unterstützte den Einsatz von Gebärdendolmetschern und Gebärdendolmetscherinnen, der sonst im ehrenamtlichen Bereich kaum möglich ist. Erfolgreich geworben wurde um viele verschiedene Sponsorinnen und Sponsoren.



Ehrengast und eine der Hauptförderinnen war Katarina Witt. Die Eiskunstlauflegende unterstützt durch ihre eigene, 2005 gegründete Stiftung Kinder mit einer körperlichen Behinderung dabei, Sport machen zu können:

Ich komme ja aus dem Leistungssport und für mich war es immer eine absolute Selbstverständlichkeit, zu 100 Prozent zu funktionieren. Aber auch wenn das nicht so ist, ist man ja ein kompletter Mensch und will trotzdem überall teilhaben. Ich bin dankbar, dass ich Kinder und Jugendliche dabei unterstützen kann. Katarina Witt Über das Engagement ihrer Stiftung "Gemeinsam mehr bewegen"

Beachvolleyball auf Distanz per Videochat

Beachvolleyballer Tobias Franz und Marco Sudy Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Wetter war zwar nicht ganz danach, dennoch wurden in Dresden auch die Deutschen Gehörlosen-Meisterschaften im Beachvolleyball ausgetragen. Tobias Franz und Marko Sudy traten an als Favoriten und holten schließlich Silber. Beide kennen sich seit acht Jahren und spielen jetzt wieder im Team. Gerade absolvierten sie die WM, "leider knapp an einem Medaillenrang vorbei". Auch sie wollen sich jetzt "fokussieren" auf die Deaflympics in Brasilien. Dabei ist es gar nicht so einfach, gemeinsam zu trainieren, lebt Tobias Franz doch in Hamburg und Marco Sudy in Köln:

Wir wären wohl noch besser, wenn wir am gleichen Ort wären. Aber wir videochatten per Webcam und machen so unsere Taktik- und Strategiegespräche. Es ist ein Vorteil, dass wir uns so lange kennen. Tobias Franz Beachvolleyballer

Die Praxis sei sehr wichtig. Dafür braucht es Mobilität – und mehr Barrierefreiheit im Alltag, wie Tobias Franz auf die Frage nach dem Stand der Inklusion betont: "Es sind schon Schritte erkennbar, aber auch noch viele Barrieren vorhanden. Zum Beispiel wenn ich am Bahnhof stehe und es kommen Durchsagen, weil ein Zug verspätet ist, alle gehen auf ein Mal woanders hin, und ich stehe da und habe das gar nicht mitbekommen."

Kartfahren: Good Vibrations und Gold für Alexandra Merkel