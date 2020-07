Filmtipp "The Summer of Simon": Barrierefrei über die Route 66

Barrierefreiheit ist kein Selbstläufer, dazu gehören couragierte Mitstreiter und Engagement. Erst dann können sich große Träume erfüllen. Wie für Simon Philipp aus Erfurt. Zusammen mit seiner Familie und seinen Freunden tourte er im Sommer 2019 quer durch die USA:

2019 war der 19. Sommer meines Lebens und der Beste den ich je hatte. Ich habe meinen großen Traum gelebt. Einmal durch Amerika bis nach San Francisco zu reisen. Die große Freiheit auf der Route 66 und dem Highway One – durch Wüsten Nationalparks und am Pazifik entlang – was für ein Abenteuer.

"Ich hab's geschafft – wer hätte das gedacht"

Videotelefonat mit Simon und seinem Vater Bildrechte: Doku Park So beginnt der Film "Summer of Simon", über Simons außergewöhnliche Reise. Die Stimme für den Film hat er sich von einem Sprecher geliehen: "Ich hab's geschafft – wer hätte das gedacht." Und wer hätte gedacht, dass nur ein Jahr später die Situation für Simon eine völlig andere ist. Wegen seiner Muskelkrankheit gehört er zur Hochrisikogruppe und ist fast nur noch Zuhause. Vier Wände in Erfurt statt Route 66. Umso mehr zehrt er jetzt von den Erinnerungen, wenn er Bilder oder seinen Film sieht.

Bildrechte: Doku Park Der Verein "Junge Medien Thüringen" hatte die vierwöchige Reise mit der Kamera begleitet. Das fertige Werk sollte dieses Frühjahr öffentlich gezeigt werden, doch wegen Corona ging das nicht. Dabei will Simon endlich wissen, ob das rüberkommt, was er mit dem Film sagen wollte; "dass man vieles auf die Beine stellen kann, wenn man an seine Traum glaubt, auch mit Behinderung."

Simon ist ein Träumer wie viele von uns. Er liebt die Freiheit und geht mit dem Kopf durch Wände. Ein normaler Junge, der gern einmal im Leben San Francisco, den Pazifik und die Golden Gate Bridge sehen wollte. Das einzige, was zwischen ihm und diesem Traum stand, war Muskeldystrophie Duchenne, eine unheilbare, lebensverkürzende Krankheit. Über den Film "The Summer of Simon"

Navigator mit Maus und Laptop

Bildrechte: Doku Park Drei Jahre lang plante Simon seine Traumreise mit Freunden vom Verein geplant, 30.000 Euro Spenden sammelten sie durch Crowdfunding und ein Benefizkonzert. Sogar einen Extra-Bus für Rollstuhlfahrer machten sie dann ausfindig. Dann ging es los, von Colorado bis zum Pazifik und zurück. Simon kann wegen der unheilbaren Muskeldystrophie Duchenne nur noch einzelne Finger bewegen und nur schwer sprechen. Trotzdem organisierte er die ganze Route und buchte die Flüge für das Team, was nicht zuletzt auch seine Familie beeindruckte. Mit seinem Handy und seinem Laptop konnte er über die Maus ziemlich viel in Bewegung setzen. So staunt sein Vater in dem Film: "Wenn er hinter mir sitzt und navigiert mich hier durch dieses Land, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, wo es links und rechts langgeht und er sagt mir, du musst da vorne in einer Meile links rum, das ist genial."

Alltäglichkeiten als Herausforderung zeigen

Bildrechte: Doku Park Die Kamera war fast immer dabei – auch bei Alltäglichkeiten, die sonst keiner sieht, die aber viel Zeit und Energie verlangen. Simon steht eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt. Trotzdem ließen es er und seine Familie zu, bei der Pflegeroutine gefilmt zu werden: "Ich wollte halt mal zeigen, was für Arbeit dahinter steckt." Dagegen sind die Herausforderungen unterwegs überschaubar. Trotz Rollstuhl mit Crossrädern waren die Pazifik-Strände für Simon manchmal nicht leicht zu erreichen, mit vereinten Kräften ging es durch den Sand ohne Steg.

"Die Amis sind weiter"

Bildrechte: Doku Park Aber am Ende gelangt er an sein Traumziel, die Golden Gate Bridge von San Francisco. Und überwiegend, resümiert er, waren die Menschen aufgeschlossen und die Wege für ihn geebnet. Auch sein Vater staunt: "Ich muss nach allen Erfahrungen sagen, was Barrierefreiheit angeht, sind die Amis in den Köpfen, Läden und Bussen viel weiter als wir in Deutschland."