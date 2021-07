Premiere für die Forward Dance Company am LOFFT in Leipzig: Sechs Tänzerinnen und Tänzer mit und ohne Beeinträchtigung stehen im Stück "JOY" gleichberechtigt im Rampenlicht. In der Tanz-Szene nennt man das “mixed abled”, also “unterschiedlich fähig”. Das Ensemble ist international besetzt und in dieser Art einmalig in Sachsen. Mit dabei ist auch die Leipzigerin Lisa Zocher. Sie sitzt wegen einer Spastischen Tetraparese seit ihrer Kindheit im Rollstuhl und ist außerdem sehbehindert.