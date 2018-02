Gregor Gysi ist ein rastloser Politiker. Seit Jahrzehnten prägt er wortgewandt und pointiert die politische Debatte in Deutschland mit. Er ist Chef der Europäischen Linken und noch immer einfacher Abgeordneter im Bundestag.

Seine berufliche Karriere begann Gysi als ostdeutscher Anwalt. Er verteidigte bekannte DDR-Dissidenten, darunter Rudolf Bahro, Robert Havemann, Ulrike Poppe und Bärbel Bohley. Er vertrat 1989 das neu gegründete oppositionelle Neue Forum bei dessen Antrag auf Zulassung und trat auf der Großkundgebung am 4. November 1989 in Berlin als Redner erstmals in Erscheinung.

Noch im Dezember 1989 wurde er zum Vorsitzender der aus der Staatspartei SED hervorgegangenen PDS gewählt. Ab den 1990er-Jahren mit Stasivorwürfen konfrontiert, hielt Gysi daran fest, "zu keinem Zeitpunkt wissentlich und willentlich mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet" zu haben.