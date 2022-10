Wegen der Erkrankung von Angelina wollte die alleinerziehende Mutter die Ukraine gen Deutschland verlassen. Da sich ihr Zustand unterwegs verschlechterte, fuhren beide in die nächstgelegene Klinik, nach Frankfurt an der Oder.

Für Oksana Lisova ist Olena Shepil eine wichtige Bezugsperson. Oksana ist gelernte Köchin. Aufgrund der Pflege ihrer Tochter kann sie jedoch nicht arbeiten und hat so auch wenig soziale Kontakte. Der Verein hilft ihr bei Anträgen für die Ämter und kümmert sich um die medizinische Versorgung von Angelina. Sogar der eigens an sie angepasste Rollstuhl konnte schon bestellt werden.

Tetiana und Artur sind - so wie alle ukrainischen Flüchtlinge - über den Lebenshilfe-Verein in leerstehenden Genossenschaftswohnungen untergebracht. Die geflüchteten Familien leben nah beieinander und können sich gegenseitig helfen und Mut machen.

Frankfurt gefällt ihr sehr, doch all ihre Gedanken sind in ihrer Heimat. Gegen das Heimweh helfen tägliche Telefonate mit ihrer Familie in der Ukraine oder die Spaziergänge mit Artur in der Natur. Und an jedem Abend erinnern sie sich mit ukrainischen Liedern an ihre einst schöne Heimat.