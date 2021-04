Inklusionsbotschafterin Jennifer Sonntag Bildrechte: Mia Media

In der Jubiläumssendung stellen wir Menschen vor, die sich für Anerkennung, Teilhabe und Selbstbestimmung einsetzen. Martin Fromme begrüßt dazu den Moderator der ersten Stunde: Hans-Reiner Bönning, ein Aktivist der Behindertenbewegung, der aufgrund einer Querschnittlähmung im Rollstuhl sitzt und genau weiß, worüber er spricht. Außerdem ist Martin Fromme im Gespräch mit Verena Bentele, die als einstige Paralympics-Siegerin und Präsidentin des VdK weiß, was gut läuft und wo es hakt in Sachen Inklusion. Außerdem trifft er Tan Caglar, Stand Up Comedian und demnächst in einer neuen Rolle als Arzt bei "In aller Freundschaft".