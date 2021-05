Interaktives & inklusives MDR-Projekt "Der Karneval der Tiere": Wie die berühmte Tierparade trotz Corona Schule macht

Hauptinhalt

Kaum ein Stück ist so gut geeignet, um Kinder für Musik zu begeistern. So schwärmt Ekkehard Vogler vom MDR-Jugend-Musiknetzwerk CLARA über den "Karneval der Tiere". Nur leider fuhr ihm Corona in die Tierparade, die Konzert-Termine mit den MDR-Sinfonikern in mitteldeutschen Grund- und Förderschulen platzten. Statt sie immer wieder zu verschieben, gibt es den "Karneval der Tiere" jetzt online. Eingespielt vom MDR-Sinfonieorchester, interaktiv und inklusiv, verspricht Vogler. "Selbstbestimmt" war bei den Proben und bei der Aufführung im Leipziger Werner-Vogel-Schulzentrum dabei.