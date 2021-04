"Selbstbestimmt" macht sich seit 30 Jahren stark für Inklusion und Teilhabe. In den Gesprächen, Berichten und Reportagen zeigt sich, wie eng die Lebenswelten von Menschen mit und ohne Behinderungen verbunden sind. Somit ist es auch ein Magazin für alle. Beim Start der ersten "Selbstbestimmt"-Sendung 1991 gab es ein Motto:

. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es ist heute immer noch aktuell, wie das Ergebnis einer aktuellen MDR-Umfrage zeigt: In Deutschland wird zu wenig für Menschen mit Behinderung getan. Das sagte mehr als die Hälfte der rund 20.000 Teilnehmenden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bei MDRfragt. Mehr als die Hälfte fand jedoch auch, mehr Teilhabe dürfe sie nichts kosten. Vor allem jüngere Teilnehmende und Frauen sehen den Stand der Inklusion kritisch. Insgesamt 19 Prozent der Befragten gaben an, selbst mit einer Behinderung zu leben.



Wie inklusiv sind Alltag, Berufswelt oder Schule heute? Und was heißt überhaupt Inklusion?