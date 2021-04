Eine wahre Wende-Wunder-Geschichte Ende der DDR: Aufbruch in eine neue Zeit für kognitiv behinderte Menschen

Carola Hiersemann und Edith Stelzer kennen sich aus jahrzehntelanger gemeinsamer Verbandsarbeit. Sie haben beide Kinder und jeweils eines davon hat eine kognitive Behinderung. Die beiden Kinder sind heute 42 Jahre alt und leben so lange wie es eben geht bei ihren Eltern. Tagsüber gehen sie in eine Werkstatt. Wobei das, was sie dort leisten, ganz unterschiedlich ist, so wie ihre Persönlichkeiten. Carola Hiersemann und Edith Stelzer erinnern sich an die Anfänge der "Lebenshilfe" zur Wendezeit in Leipzig.