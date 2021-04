Einerseits irgendwie stolz, einer davon zu sein oder überhaupt der Einzige zu sein. Ich glaube, Kai Pflaume fehlt eine Fingerkuppe. Aber das zählt ja nicht. Wütend? Weiß ich jetzt nicht. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran, dass Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit und besonders vor der Kamera nicht so gerne gesehen sind.

Als "berufsbehindert" würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe mich wissentlich darauf reduziert. Ich habe 28 Jahre Comedy im Duo gemacht. Das hatte relativ wenig mit der Thematik "Behinderung" zu tun. 2013 haben mein Bühnenpartner und ich uns beruflich getrennt und ich habe dann Kurzgeschichten geschrieben. Die habe ich an einen Verlag geschickt und der Verlag hat gesagt: ‚Finden wir geil, können wir aber nichts mit anfangen. Du musst ein Thema haben.‘ Und dann habe ich gesagt: Okay, das Thema ist "Behinderung". Dann habe ich ein Buch geschrieben und daraus ein Programm entwickelt.

Meine Frau ist schon von Anfang an dabei. Wir kennen uns seit 37 Jahren. Und meine Eltern fanden das auch gut. Die haben gesagt: 'Mach das! Mach das, was du willst'. Mein Vater hätte natürlich gerne gesehen, dass ich einen Beruf erlerne, der ganz klar zukunftssicher ist. Aber ich habe mich auch viel ausprobiert. Es war klar, dass ich mir sowieso in nichts hineinreden lasse.

Steckbrief Martin Fromme wird 1962 in Wanne-Eickel im Ruhrgebiet geboren. Mit Anfang 20 probiert er sich beruflich viel aus: Er eröffnet einen Plattenladen, arbeitet für Zeitungen oder in einer Werbeagentur. Seit 1986 steht er zusammen mit Dirk Sollonsch als Comedy-Duo "Der Telök" auf der Bühne. Es folgen viele weitere Programme und Fernsehauftritte - unter anderem als Gernot Graf in der TV-Comedyserie "Stromberg". Martin Fromme wird auch als Autor tätig und veröffentlicht 2012 das Buch "Besser Arm ab als arm dran". Seit 2011 ist er Moderator der MDR-Sendung "Selbstbestimmt". Frommes linker Arm ist aufgrund einer angeborenen Dysmelie verkürzt. Er lebt mit seiner Frau in Wanne-Eickel.

Ich glaube, wir hatten keine schlechten Momente. Außer beim Wetter. Aber sonst einfach schöne Momente, lockere Momente. Wir haben viele Interviews geführt mit Menschen, die alle nett waren. Also da fällt mir jetzt keiner ein, der uns irgendwie an den Karren gefahren wäre. Nein, die Leute freuen sich, wenn wir kommen. Die Leute sind offen. Die Leute haben Spaß.

Frommes aktuelles Bühnenprogramm heißt "Glückliches Händchen" - ohne ein Augenzwinkern geht bei ihm nichts. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nicht viel. Ich glaube, dass man heutzutage durch die sozialen Netzwerke öfter gemobbt wird. Da ist es einfacher, Menschen zu diskreditieren und sie fertig zu machen. In meiner Jugend hat man sich der Sache einfach gestellt. Aber es liegt natürlich auch an der Behinderung selbst. Für mich persönlich ist ein halber Arm eine Luxusbehinderung. Vor kurzem bin ich in einem Ort aufgetreten, wo relativ viele blinde Menschen waren. Und die sind dann nach dem Auftritt zu mir gekommen und haben gesagt: ‚Ach, das ist ja aber auch schwierig, so ein halber Arm‘. Da habe ich gesagt: ‚Hört mal Leute, ihr seid blind!‘. Da haben die gesagt: ‚Blind ist doch gar nichts, das ist doch Luxus. Ein halber Arm, das ist schlimm.‘ Und so verschiebt sich das halt.