In Russland stellten Menschen unter den Bedingungen der Selbstisolation berühmte Kunstwerke nach und posteten sie dann in der Facebookgruppe Izoizolyacia.

In Russland stellten Menschen unter den Bedingungen der Selbstisolation berühmte Kunstwerke nach und posteten sie dann in der Facebookgruppe Izoizolyacia.

In Russland stellten Menschen unter den Bedingungen der Selbstisolation berühmte Kunstwerke nach und posteten sie dann in der Facebookgruppe Izoizolyacia. Bildrechte: Facebook/Maxim Loginov

"Wir sind es gewohnt, auf den Körper zu achten", sagt Clara: "Man will gut aussehen für den Sommer, macht Sport, man könnte im Alter ja sonst schneller Arthrose bekommen. Aber wir denken weniger daran, den Kopf so ein bisschen fit zu halten und auf den aufzupassen. Der muss ganz schön viel tragen. Da ist es wichtig, darüber zu reden", meint die junge Frau, die "Selbstbestimmt" im Leipziger Zentrum für seelische Gesundheit des Helios Parkklinikums zum Gespräch triff. Clara lebt mit einer Zwangserkrankung und wird hier ambulant betreut. Im Moment gehe es ihr gut, sagt sie. Die 19-Jährige absolviert gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr. Bis Corona kam, betreute sie Kinder in einer Wohngruppe. Auch wenn sie ihren Tag selber strukturieren könne, die Aufgabe fehle ihr, erzählt sie. Weil sie "von den kleinen Würmchen" so viel zurückbekomme.

"Selbstbestimmt"-Moderator Martin Fromme trifft Katharina Stengler Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seit dem Corona-bedingten Besucherstopp ist es still geworden im Park-Klinikum. Für Katharina Stengler, die Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, eine sehr ungewöhnliche Situation. "Es gibt nur noch Einzel-Kontakte zu Therapeuten, auf Abstand und nur noch im Notprogramm. Das ist eine extreme Veränderung für Patienten, aber auch für die Angehörigen." Um den Kontakt mit Patienten zu halten, wurde Ende März die Telefon-Hotline "Psyche in Not" geschaltet. Das Angebot richtet sich aber auch an Menschen, die bisher noch keine professionalle Hilfe in Anspruch genommen haben, wie Stengler erklärt: "Sie können sich mit ihren ganz individuellen Sorgen und Wünschen an uns wenden." Schließlich beeinflusse die Corona-Krise unser aller soziales Leben; die neuen Regeln zum Abstand halten, zur räumlichen Isolation oder die Angst um den Job könne sich zur sozialen Krise ausweiten.