Kinderwunsch mit Hindernissen

"Ich freu mich auf schlaflose Nächte, kuscheln, stillen.“ – Nadine kann es kaum noch erwarten, endlich ein gesundes Baby im Arm zu halten. Doch bis es soweit ist, ist noch viel zu tun: Sie braucht eine kleinwuchs-gerechte Babyausstattung, der Geburtsvorbereitungskurs mit Mann Micha steht an und eine Klinik muss sie auch noch aussuchen.

Die zu finden, ist gar nicht so leicht, denn kleinwüchsigen Frauen wird meist empfohlen, ihre Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen. Das aber möchte Nadine auf keinen Fall: Als eine der ersten kleinwüchsigen Frauen will sie zeigen, dass auch eine natürliche Entbindung möglich ist. Wird ihr das gelingen?