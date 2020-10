Wie Sie sich an die Stiftung Anerkennung und Hilfe wenden können Die Stiftung Anerkennung und Hilfe richtet sich an Menschen, die als Kinder und Jugendliche zwischen 1949 und 1975 in der Bundesrepublik Deutschland bzw. zwischen 1949 und 1990 in der DDR in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie untergebracht waren und heute noch an den Folgen leiden.



Betroffene können sich bis zum 31. Dezember 2020 melden.



Die Stiftung hat in allen Bundesländern Beratungsstellen.



Das Infotelefon ist erreichbar unter 0800 221 2218.