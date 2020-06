"Ich will am Leben teilhaben", stellte die junge Frau klar. Da war sie 24 und kämpfte schon seit zwei Jahren nicht mehr nur mit den typischen Schlafattacken am Tag und gegen die Schlaflosigkeit in der Nacht, nunmehr machten ihr zusätzlich so genannte Kataplexien zu schaffen: unwillkürliche Muskelerschlaffungen, ausgelöst durch Emotionen; ein klares Merkmal für Narkolepsie. Sarah ließ sich nicht unterkriegen.

Mit Kind, Hund und Kegel Bildrechte: Sarah Zessin

Das Wagnis selbst, die körperlichen Strapazen konnte ihr keiner abnehmen. Ihre Medikamente hatte Sarah abgesetzt, um kein Risiko für die Gesundheit des Kindes einzugehen. Die gesamte Schwangerschaft über plagten sie Übelkeit und Erbrechen, was stark an den Kräften zehrte. Für weitere Strecken und größere Unternehmungen ging sie auf Empfehlung der Ärzte in den Rollstuhl. Um nicht zu viel Muskulatur zu verlieren, bekam sie Physiotherapie.



Im neuen Alltag mit dem Kind unterstützt sie nun ein Assistenzdienst rund um die Uhr, da ihr Freund Sascha auf Montage arbeitet: "Das bedeutet, dass vier Personen den Tag mit mir und dem Kind verbringen, die sichern uns ab, wenn ich ihn trage, helfen im Haushalt, damit ich alle Kraft für den Kleinen nutzen kann. Sie übernehmen auch, wenn ich einen Anfall habe oder schlafen muss, wobei ich immer versuche, das parallel mit meinem Sohn zu tun." Zwar konnte Sarah Zessin aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung nicht in ihrem Traumberuf arbeiten; jetzt, da Coronabedingt Angebote für Babys oder Krabbelgruppen ausfielen, hat ihr die Ausbildung in der privaten Notlage sehr geholfen, berichtet sie: "Als Ergotherapeutin weiß ich, was einem Kind in dem Alter an Förderung gut tut." Außerdem orientiere sie sich an der Montessori-Pädagogik: "Hilf mir, es selbst zu tun", heißt deren Leitspruch. Für Sarah Zessin, so scheint es, inzwischen ein Lebensmotto.