Ich habe geheim gehalten, dass ich Tics habe: Grimassieren, Mund aufreißen, Augen verdrehen. Oder auch, dass ich irgendwelche Laute mache oder Wörter aussprechen muss. Es ist wie eine Art Schluckauf im Gehirn. All das habe ich lange rausgeschnitten, weil solche Tics einfach nicht 'beauty' sind!

Plötzliche Laute, Zuckungen und Konzentrationsschwierigkeiten – Anzeichen, die bei Stefanie seit zwei Jahren verstärkt auftreten. Sie weiß nur nicht wofür? Die Intensität der Symptome ist unberechenbar. Es gibt Tage, da kann sie kaum sprechen oder das Besteck nicht mehr richtig halten, weil ihre Hände machen, was sie wollen.

Du bist eine starke Frau. Betroffene können sich an dir ein Vorbild nehmen.

Bekam viel positive Resonanz aus ihrer Community Bildrechte: MDR/MiaMedia

Auch die Reaktionen in ihrer Community sind positiv. Das Feedback habe ihr geholfen, die Krankheit mehr zu akzeptieren statt sie wegzuschieben. Es sei ein schönes Gefühl, so viel Zuspruch von außen zu bekommen – "für die Zukunft und für alles, was noch kommt", sagt sie.