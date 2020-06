In Aga bei Gera wächst Bio-Gemüse unterm Dach. Das von der Lebenshilfe Gera betriebene Gewächshaus gehört zu den größten in Deutschland. Als Mitte März das Betretungsverbot für die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen erlassen wurde, fehlten dem Gewächshaus plötzlich 30 erfahrene Mitarbeiter.

Schon um die Löhne der insgesamt 500 Angestellten mit Behinderung während des Betretungsverbotes weiter zahlen zu können, brauchte das Unternehmen Lebenshilfe Gera die Einnahmen aus dem Verkauf dringend. Auch auf Rücklagen musste zugegriffen werden, um den "nicht unerheblichen sechsstelligen Betrag pro Monat" aufbringen zu können, wie Geschäftsführer Jan Förster erklärt. Corona-Hilfen bekamen die Werkstätten für Menschen mit Behinderung nur in Sachsen , in anderen Bundesländern wie Thüringen oder Sachsen-Anhalt nicht. Nun sind die finanziellen Reserven Förster zufolge so gut wie aufgebraucht.

Blick in die Montage-Abteilung Bildrechte: Mia Media

In der Werkstatt hat sich mit der Wiedereröffnung einiges verändert. Abstand wird gehalten, und wo das nicht geht, sorgt ein Visier für Schutz. Die Lebenshilfe hat für jeden Mitarbeiter eins gekauft. Regelmäßig müssen die Hände gewaschen und desinfiziert werden. Wer den Arbeitsraum verlässt, setzt einen Mund-Nase-Schutz auf. Um die neuen Abstands-und Hygieneregeln umzusetzen, mussten die Arbeitsgruppen verkleinert und neu organisiert werden. Menschen, die zusammen wohnen, arbeiten nun auch zusammen. Noch dürfen nicht alle in die Werkstatt kommen, manche gehören zur Risikogruppe. Förster zufolge sind sie von vornherein ausgeschlossen: Da sei die Entscheidungshoheit über das eigene Leben eingeschränkt, dabei seien die meisten Mitarbeiter in der Lage, ihr Risiko selbst einzuschätzen. Ralf Schachtschneider arbeitet in der Montage-Abteilung, er ist froh, dass das Betretungsverbot für ihn aufgehoben ist.