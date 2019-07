Das Braille-Festival ist das größte Zusammentreffen blinder und sehbehinderter Menschen in Europa und wartete mit einem umfangreichen Programm auf. Kooperationspartner des Festivals war der Zoo Leipzig. In der Kongresshalle am Zoo fanden viele Veranstaltungen statt. Das Programm richtet sich keineswegs nur an Menschen mit Behinderung, sondern lud alle Interessierte ein. Inklusion quasi von allen Seiten.