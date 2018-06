Ein abgedunkelter Raum: Mary Hartwig hat eine Taschenlampe in der Hand, mit der sie um ein Modell herum kreisende Bewegungen ausführt. Light Painting - Malen mit Licht - heißt die Methode, die sie in einem Workshop in Berlin im Frühjahr 2017 näher kennenlernt. Alles, was sie anleuchtet, wird später auf dem Bild zu sehen sein.

Beim Workshop mit der blinden New Yorker Fotografin Sonia Soberats Bildrechte: MDR / Kirsten Kofahl Unterrichtet wird die blinde Hobbyfotografin von der 82-jährigen Sonia Soberats. Im Dokumentarfilm "Shot in the Dark" ist die gebürtige Venezolanerin, die in New York lebt und arbeitet, mit zwei anderen blinden Fotografen bei ihrer künstlerischen Arbeit zu erleben. Als sie mit 57 Jahren hatte sie begonnen zu fotografieren oder besser: Mit Licht zu malen - das Light Painting wurde ihr neues Ausdrucksmittel. Sie wollte der "Welt beweisen, dass du selbst mit einer Behinderung solche Dinge hervorbringen kannst, mit etwas Geduld und Beharrlichkeit".

Ihr Sehenden nutzt nicht euer volles Potenzial, weil ihr zu viel seht. Sonia Soberats

Selbstversuche Bildrechte: MDR / Kirsten Kofahl Mary sah den Film, war fasziniert davon und hellauf begeistert, dass Sonia Soberats nun erstmals auch in Berlin bei einem Workshop Einblicke ins Light Painting gibt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Susanne, die wie Mary selbst an Netzhautablösung leidet.

Es ist meine größte Angst, dass ich irgendwann total erblinde und nur noch Schwarz um mich habe. Jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe und gemerkt habe, dass man das über Kreativität lösen kann, versuche ich das eben auch. Susanne

Herantasten Bildrechte: MDR / Kirsten Kofahl Sobald das Licht aus ist, geht die Kameralinse auf und nimmt alles auf, was Mary anleuchtet. Im ersten Versuch will die 65jährige ihren Freund Gerald aus der Fotogruppe porträtieren. "Vetraue deiner eigenen Vorstellungskraft", heißt es bei Sonia Soberats, die die Light-Painting-Workshops seit vielen Jahren gibt. Einfach ist das nicht: "Man muss sich voll konzentrieren, man ist aufgeregt, man möchte alles das, was im Kopf ist, das möchte man alles gleich umsetzen, aber das klappt nicht", stellt Mary fest. Bleiben wird aber eine besondere Erfahrung und die Inspiration. Sonia Soberats hat ihr und den anderen eine Tür in die eigene Bilderwelt geöffnet:

"Ich habe so etwas noch nicht erlebt, das ist für mich Wahnsinn, dass man den Künstler persönlich kennenlernt und seine Arbeitsweise dann so richtig nachempfinden kann, das ist schon toll." Mary Hartwig

Mary Hartwig will ihren Freund porträtieren. Bildrechte: MDR / Kirsten Kofahl Sonia Soberats ist Mitglied des "Seeing With Photography Collective" New York. Anfang Januar gab sie in Berlin Fotografie-Workshops für Menschen mit und ohne Behinderung.



Der Dokumentarfilm "Shot in the Dark" von Frank Amann zeigt, wie sie arbeitet.