"Nicht gesellschaftsfähig": Alltag mit psychischen Belastungen Depression: Wie Comic-Künstler Schwarwel die Dämonen umarmt

"Um so schwerer das Thema, um so leichter musst du das erzählen", sagt der Leipziger Comic-Künstler Schwarwel über seine Idee, Depression, Ängste und Zwänge aus der Tabuzone zu holen. Neben Erfahrungsberichten und Interviews machen Gedichte und Comicstrips von Schwarwel das 600-Seiten-Werk zum "Blätterbuch", das vor allem eins will: zum offenen Gespräch über den Alltag mit psychischen Belastungen anregen. Auskunft geben auch Prominente wie Comedian Torsten Sträter oder Songwriterin Luci van Org. Inzwischen geht der Sammelband "Nicht gesellschaftsfähig" schon in die zweite Auflage und geredet wird auch via Online-Talk.