Das thüringische Oberhof ist ein Zentrum des Wintersports für Aktive mit und ohne Behinderungen. Mittlerweile kann dank der großen Skihalle ganzjährig Langlauf und Biathlon auf Schnee betrieben werden. Auf 1.755 Metern, Einzel- und Doppelloipe, mit mehreren anspruchsvollen Anstiegen und Kurven, bei konstant vier Grad. Zum Training im Para-Ski-Langlauf kommt Mathias Köhler regelmäßig her. Durch eine Erkrankung ist er seit seinem 10. Lebensjahr sehbehindert. Vom Wintersport wollte er nicht lassen: "Ich habe an den Bundesnachwuchstrainer geschrieben und gefragt, ob mal ein Sichtungslager stattfindet. Da wurde ich eingeladen und habe Spaß am Para-Ski-Langlauf gefunden. So habe ich angefangen und bin dabei geblieben."

Beim Training in der Skihalle Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Über ca. fünf Prozent Sehvermögen verfügt Mathias Köhler heute. Bei der Orientierung auf der Strecke hilft ihm deswegen sein Trainingspartner Felix Krämer als Vorläufer. Die beiden stimmen sich ab, bevor sie auf die Piste gehen. Vor Kurven oder Abfahrten gibt es Extra-Ansagen. Die schwierigen nehmen sie gemeinsam: "Felix reicht mir seinen Stock nach hinten und gibt ein Kommando, sobald ich den Stock wieder loslasse, gebe ich ein Zeichen." So einfach wie es klingt, ist es nicht: Guide zu sein, bedeutet volle Konzentration in jedem Moment, "bei Überholvorgängen, wenn andere Leute auf der Strecke sind, irgendetwas Unerwartetes passiert, muss man schon schnell reagieren, um noch rechtzeitig Bescheid zu sagen, dass nichts passiert." Trainiert wird schließlich nicht nur in der Halle, sondern auch outdoor. Und das für große Ziele: "Im nächsten Winter stehen die Weltmeisterschaften in Lillehammer an. Und dann 2022 die Paralympics in Peking. Dafür werden wir hart arbeiten", erklärt Mathias Köhler.

Mit Ivonne Möller an der Loipe Bildrechte: MiaMedia / MiaMedia / Jonas Juckeland Um die Voraussetzungen kümmert sich der Wintersportverein Oberhof WSV 05, Barrierefreiheit und Inklusion sind erklärte Ziele. Darüber freut sich auch Ivonne Möller: "Ich bin im Thüringer Wald groß geworden. Als Kind, als ich noch laufen konnte, da war ich viel mit Skiern unterwegs, auch mit dem Schlitten. Ich liebe den Sport und den Schnee." Ivonne Möller war 17, als sie durch einen Autounfall querschnittgelähmt wurde. Heute lebt sie mit ihrer Familie in der Nähe von Oberhof und entdeckte den WSV 05 für sich.



Warum das Training im Sitzski auf der Loipe für sie nicht nur Hobby, sondern Lebenselixier ist, erklärt sie so: "Im Rollstuhl hat man oft Schmerzen im Rücken. Um die wegzubekommen, habe ich mich entschieden, viel Sport zu machen, Ski zu fahren. Dabei spanne ich alle Muskelgruppen an, sogar die Beine, auch wenn ich es eigentlich nicht kann. Das hilft mir ganz gut. So kann ich außerdem auch im Winter durch die Wälder fahren, was mit dem Rollstuhl sonst nicht machbar wäre. Das ist mein Leben!" Ganz ohne Ehrgeiz geht sie nicht in die Lopie. Bei den deutschen Meisterschaften möchte sie "auf jeden Fall" mitmachen: "Und irgendwann vielleicht bei den Paralympics, das wäre mein Traum." Ihre Familie unterstütze sie sehr: "Ich habe einen sehr guten Ehemann, der macht viel mit und kümmert sich immer richtig schön um die Kinder."

Blick in den Para-Bob Bildrechte: MiaMedia / MiaMedia / Jonas Juckeland Mut, Muckies und Spaß am Rausch der Geschwindigkeit – das alles braucht, wer auf der Rennschlitten- und Bobbahn in Oberhof starten will. Rund 1.350 Meter ist sie lang, 15 Kurven hält sie bereit. Mit bis zu 120 km/h rasen die Gefährte bei den regelmäßig stattfindenen Wettkämpfe hinunter. Wie zuletzt bei der Junioren- Weltmeisterschaft im Rennrodeln oder dem Para-Bob-Weltcup vor einigen Wochen, als Piloten aus 13 Nationen an den Start gegangen sind. Auf die Bahn wagt sich inzwischen auch Mario Oehme, der eigentlich zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympics im Bogenschießen ist. Nun steigt er um, Frank Jacob, Trainer der deutschen Para-Bobfahrer, hilft ihm dabei und erklärt, wer sich als Para-Sportler auf so eine Bahn begeben kann: "Voll sehfähig muss man sein, die oberen Extremitäten voll funktionsfähig, neurologische Erkrankungen sind ausgeschlossen, Querschnittlähmungen, zumindest ab einer gewissen Höhe, weil man eine gewisse Stabilität beim Sitzen haben muss."

"Vielleicht schnell noch eine Abmoderation?" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein Wagnis bleibt so eine Bob-Fahrt, Mario Oehme erinnert sich an seinen Respekt vorm ersten Mal: "Da weißt du ja gar nicht, was auf dich zukommt." Auf die Frage, warum er als einer der erfolgreichsten paralympischen Bogenschützen Deutschlands nun Para-Bob fahren wollte, antwortet er lakonisch: "Ich habe immer was für den Winter gesucht. Da bin ich nie draußen gewesen." Mit Blick auf Frank Jacob meint er lachend: "Hast du nicht gesagt, probier' das doch mal aus. Da brauchst du nicht groß was machen." Jacob bestätigt: "Der Bob-Sport ist reduziert das Angenehme. Nämlich das Runterfahren." Ein bisschen ein Adrenalin-Junkie müsse man aber schon sein dafür.

Am Anfang willst du dich dich selber ausprobieren, dich überwinden, was zu machen, das du noch nie gemacht hast. Aber wenn du einmal gefahren bist! Wenn du schon nicht laufen kannst, willst du wenigstens schnell fahren können. Mario Oehme über das Para-Bob-Fahren

Oft kommt er allerdings nicht zum Trainieren: "In den letzten zwei Jahren waren es nur drei Winter-Wochenenden, die wir nutzen konnten, mit geliehenen Para-Bobs. Die kommen aus der Schweiz." Einerseits sei der Markt leergefegt, andererseits könnte man sich in Oberhof auch keine leisten. So bleibt seit drei Jahren nur das Improvisieren. "Ich hoffe, das hat irgendwann ein Ende", sagt Frank Jacob.