Dieses Jahr verbringe ich meinen Urlaub überwiegend im heimischen Garten. Dort gibt es einen Pool, dort gibt es ein Schlauchboot. Ich liebe das, mit einem prickelnden Getränk in diesem Schlauchboot zu liegen.

Geliebtes Tandem Bildrechte: Privat

Urlaub ist für mich auch mein Tandem. Beim Fahren kann man tolle Gespräche führen, philosophieren. Ich verbinde damit ein großes Freiheitsgefühl. Ich kann Wind und Sonne auf Haut und Haar spüren. Da bin ich einfach glücklich.



Ich bin anfangs sehr naiv an das Thema barrierefreies Reisen herangegangen, weil ich zunächst eine Sehbehinderung hatte, da war viel mehr möglich, als jetzt, wo ich vollblind bin. Nun ist es schon blöd, wenn ein Hotel keinen Fahrstuhl hat, der mit mir spricht. Weil ich da gar nicht merke, in welcher Etage ich aussteige, wo ich mich überhaupt befinde. Ich muss also schon sehr genau auswählen, und sehr genau besprechen, wo ich da untergebracht werde, damit ich mich auch im Urlaub selbstbestimmt bewegen kann.