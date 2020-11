Manchmal ist es im Leben so, dass sich Belastungen bündeln. Bei mir waren das psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz. Und so kam die Fibromyalgie in mein Leben. Das ist eine schwere Schmerzerkrankung, die betrifft die Muskulatur, die Sehnenansätze, das Bindegewebe am ganzen Körper. Es fühlt sich an, wie ein Migräneanfall am ganzen Körper. Migräne hat den Vorteil, dass sie irgendwann weggeht, die Fibromyalgie bleibt als Dauerschmerz.