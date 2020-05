Die Routen-Methode kurz erklärt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dass er so hart dafür arbeitete, veränderte sein Leben. Er reiste für Wettkämpfe nach China, Japan, Korea, in die USA, holte Titel. Längst hat er einen Beruf aus seinem Leistungssport gemacht, inzwischen bringt er anderen Leuten das Gedächtnis-Training bei.

Denn es gibt verschiedene Techniken. Um sich zum Beispiel ein komplettes Kartenspiel mit 52 Karten einzuprägen, ordnet Mallow den Karten Bilder zu. Damit er sich an die richtige Reihenfolge erinnert, benutzt er die so genannte Routenmethode. Das kann ein realer oder fiktiver Weg sein, mit festen Punkten. Dort legt er in seiner Vorstellung Bilder ab, die für die einzelnen Karten stehen. Geht er in Gedanken diese Route wieder ab, erinnert er sich über die dort abgelegten Bilder wieder an die jeweiligen Karten. Die Schnelligkeit kommt mit dem Training.