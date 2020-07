Feinarbeiten an einem Porsche-Motor Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der damals 27-jährige verunglückte mit seiner neuen Maschine: "Ich habe es immer genannt: 'from hero to zero'. Ich glaubte, mir kann nichts passieren. Die Welt ist toll. Als ich aus dem Koma aufgewacht bin, konnte ich mich nicht bewegen, ich hatte rechts und links Fixateure, an Armen und Beinen. Durch die Beatmung konnte ich nicht reden."



Die Folgen des Unfalls waren schwer. Norman Dietz Lunge wurde stark geschädigt. Seither ist er querschnittgelähmt. Zu den körperlichen Verlusten kamen damals auch die beruflichen. Seine Firma lag brach und das Studium konnte er nicht zu Ende bringen.