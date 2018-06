Die Fotografin Jenny Klestil "Glück kennt keine Behinderung"

Jenny Klestil arbeitet als freie Fotografin in Frankfurt am Main. Als Alleinerziehende managt sie einen turbulenten Familienalltag mit drei Kindern. Vor drei Jahren hat sie eher zufällig begonnen, Kinder mit Down-Syndrom und ihre Familien zu porträtieren. Inzwischen hat sie 1.000 Familien fotografiert und ein ganzes Projekt daraus gemacht: "Glück kennt keine Behinderung" hat sie es genannt.

Arbeiten von Jenny Klestil. Bildrechte: MDR/Fotos: Jenny Klestil

Mit der Frage nach Behinderung, Glück und Normalität sah sich Jenny Klestil in allen drei Schwangerschaften konfrontiert. Immer dann, wenn im Ultraschall der Arzt "zum Glück nichts Auffälliges" diagnostizierte. Aber ihre Arbeit lehrte sie eine andere Auffassung von Glück. "Das stimmt dann so doch nicht", hat sie erfahren. Die Fotografin ist auf der Suche nach den Momenten, in denen uns das Glück aus Augen und Gesichtern anfunkelt. Davon, dass es diese Momente in großer Menge und Intensität gibt, berichten Eltern von Kindern mit Down-Syndrom immer wieder. Und auch sie hat diese Momente erlebt.