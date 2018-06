Silke Vallentin ist Sächsin, Rollstuhlfahrerin und inzwischen eine echte Berühmtheit in der Szene der Pferdeflüsterer. Wie von Zauberhand folgen ihr die Vierbeiner. Der Rollstuhl, in dem sie sitzt, irritiert sie nicht mehr. Silke Vallentin wollte ihren Traum vom Leben mit Pferden nie aufgeben, auch nicht nach dem Unfall, der das Leben der damals 18-Jährigen von heute auf morgen komplett änderte. Anfangs war das nicht leicht, die Pferde schubsten sie aus ihrem Rollstuhl oder warfen sie beim Reiten ab. Nach fünf Jahren fand sie einen Friesen Biko, der sie akzeptierte. Mit diesem Pferd wurde sie damals Schülerin bei dem berühmten Trainer Pat Parelli, der sie in den USA ausbildete. So lernte sie, mit kleinsten Gesten mit den Vierbeinern zu kommunizieren. Mobil macht sie dabei ihr 1-PS-Golfcar.

Keine Angst haben

Silke beobachtet beim Training jede Regung des Pferdes. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Heute lebt Silke Vallentin ihren Traum auf ihrer eigenen kleinen Farm bei Grimma. Nicht ohne immer wieder neue Herausforderungen zu suchen. Seit zehn Jahren baut sie ihren Hof zum Ausbildungszentrum um. Zuletzt zähmte Silke einen wilden Mustang, "Yellow River". Die blonde Stute aus einem Mustang-Rettungsprojekt folgt ihr inzwischen vertrauensvoll, auch wenn sie vor anderthalb Monaten noch ein Wildfang war: "Aber ich hab' auch nicht den Anspruch, dass sie unbedingt ein Showpferd werden muss, wenn sie kein Spaß daran hat, dann bleibt sie 'Kuschelpferd'."



Derzeit studiert Silke Vallentin mit ihrem Sohn, der Pferdeosteopath ist, und ihrem gesamten Team eine neue Pferdeshow ein. Dazu müssen sich die Pferde an eine Stelzenläuferin mit riesigen Flügeln gewöhnen. Beim Training beobachtet Silke Vallentin aufmerksam jede Regung in der Körpersprache der Tiere. Sie selbst zeigt sich entspannt und signalisiert den Pferden so, dass alles in Ordnung ist: "Wenn wir locker sind, haben die Pferde keine Angst", sagt sie.

Keine Angst zu haben, sondern Freude am Leben, ist auch Silke Vallentins Credo. Die Pferde geben ihr dazu die innere Kraft, so wie sie als Trainerin den Pferden innere Ruhe und Sicherheit gibt. Als junge Frau war Silke Vallentin mit ihrer besten Freundin Ellen, die bis heute an ihrer Seite ist, als Straßenmusikerin unterwegs. Heute baut sie mit ihrem Team ihre geliebte Musik in die Shows ein: Shows, die das freundschaftliche Miteinander von Menschen und Pferden feiern sollen.

Gerade zähmte sie diesen Mustang Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ich versuche, mein Leben zu leben, (es) aktiv und liebenswert zu machen, dass ich auch Freude daran empfinde. Ich möchte mein Leben genießen, Spaß haben und vielleicht noch etwas bewirken. Silke Vallentin

"Partnerschaft steht an erster Stelle"

Silke lebt und arbeitet zusammen mit Freunden auf einem Hof bei Grimma. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Silke Vallentins Wunsch ist es, die Welt auch für Pferde ein bisschen besser zu machen. Als Pferdeflüsterin und Trainerin ist sie ausgebucht und ständig unterwegs. Tausende Pferde und deren Besitzer hat sie inzwischen nach der Methode von Pat Parelli geschult. Grundlage ist das gemeinsame Spielen mit den Pferden. "Zu seinem Kumpel sagt man auch nicht: Ich gehe heute Fußball arbeiten, sondern: ich gehe Fußball spielen", erklärt Silkes Freundin Ellen das Prinzip.

Bei uns ist das Ziel, dass die Partnerschaft an erster Stelle steht - und man trotzdem tolle Sachen erreichen kann.

Traum von der "Pferde-Uni"

Derzeit träumt Silke Vallentin davon, dass ihr Hof bei Grimma ein Campus werden könnte, die Gründung einer "Pferde-Uni" in Sachsen - das wäre ihr nächstes Ziel.