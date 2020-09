Selbstbestimmt - Das Magazin im September Zu Besuch im "Hörmobil"

Hauptinhalt

In der Magazin-Sendung im September besucht "Selbstbestimmt" ein Hörmobil in Sachsen, stellt den Tänzer Daniel Pausch vor und widmet sich der komplizierten Materie der Bezahlung in Behinderten-Werkstätten. Außerdem äußert sich Jennifer Sonntag zum Thema Inklusion in der Sprache.