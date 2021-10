Selbstbestimmt | MDR-Fernsehen | 17.10.2021 | 08:00 Uhr + Online first + Mit Audiodeskription "Außer sehen kann ich alles": Marie geht ihren Weg

Mit Sieben besteht sie darauf, Fahrrad zu fahren, mit Dreizehn ist sie Sängerin einer Schülerband. Marie weiß schon als Kind, was sie will und vor allem, was nicht: Anders behandelt zu werden als Sehende. Heute ist Marie 22 und studiert in Berlin, was für sie einen großen Neuanfang bedeutete. Maico Riegelmann und Susanne Heim haben Marie Lampe in all den Jahren immer wieder begleitet, beim Umzug, im Freiwilligenjahr in der Social Media-Redaktion der Sozialhelden oder beim gespannten Warten auf den ersehnten Studienplatz. So zeigt ihr Film das "alltägliche" Erwachsenwerden mit Behinderung.