30 Jahre Selbstbestimmt Aufruf zur Mitmach-Aktion

"Selbstbestimmt“ wird 30 Jahre - eine lange Zeit, in der viel auf den Weg gekommen ist. Was denken Sie: Wie sieht es aus mit der Inklusion in unserem Land? Was sind ihre Erfahrungen? Was wünschen Sie sich? Schicken Sie uns Ihr Statement zusammen mit Ihrem Foto. Wir freuen uns sehr auf Ihre Meinungen.