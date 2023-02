Jason mit seinem Vater bei einem Fußballspiel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch von dem Klischee, dass sich Autisten nicht in andere einfühlen könnten, hält der Teenager Jason nichts: "Wir können uns in Milliarden Menschen hineinversetzen", kontert er mit Blick auf seine Aktivitäten. Er engagiert sich wie die Schwedin Greta Thunberg für den Klimaschutz und schreibt an einem Buch über den Urknall.



In der Freizeit tourt er mit seinem Vater durch die Fußballstadien Europas: "Am Anfang wollte er mich nicht mitnehmen. Er hat dann argumentiert, dass es mich überfordern würde. Aber letztendlich habe ich mich doch durchgesetzt", erzählt Jason.